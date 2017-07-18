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Cami imamı 20 yerinden bıçaklandı

Diyarbakır’da bir imam, namaz tesbihatı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. 20 yerinden bıçaklanan imam, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Cami imamı 20 yerinden bıçaklandı

18 Temmuz 2017 15:01

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam namazı sırasında meydana geldi. Yenişehir ilçesine bağlı Dokuz Çeltik Mahallesinde bulunan Kanal Camisi İmamı Osman Deniz, akşam namazının ardından tesbihata başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, imamın yanına gelerek bıçaklamaya başladı. 20 yerinden bıçak darbesi alan Deniz, olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda olan imamın hayati tehlikesi devam ederken, kısa sürede yakalanan saldırgan, emniyete götürüldü. 

Aydın Yorat

Etiketler: bıçaklanma, cami imamı, diyarbakır


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