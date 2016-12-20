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Cami imamı ve cemaatinden duygulandıran destek

Gaziantep’te inşaat halindeki bir caminin imamı ve cemaati, tamamlanma aşamasına gelen inşaatı durdurarak, Halepliler için yardım kampanyası başlattı.

Cami imamı ve cemaatinden duygulandıran destek

20 Aralık 2016 13:43
Cami imamı ve cemaatinden duygulandıran destek - Tıkla İzle

Gaziantep’in 75. Yıl Mahallesinde 2013 yılında yapımına başlanan Osmanlı Cami'nin zemin katındaki taziye evi ve bayan mescidi bölümü başta olmak üzere büyük bir bölümü tamamlandı. Sıva elektrik, boya ve iç dizaynı ile ısıtma sisteminin yapılması gereken caminin mescit kısmında ibadetlerini yapan mahalleli, cami imamı Ö. Bahri Doğan’ın teklifi ile Halep'liler için yardım kampanyası başlatma kararı aldı. Cami inşaatı durdurulurken, asılan pankartla kampanya bölge halkına duyuruldu. Cami Derneği yöneticileri ve gönüllü mahalleli tarafından kapılar tek tek gezilerek, kampanya mahalle halkına duyuruluyor.
Cami imamı Doğan, “Şu kış gününde evimiz sıcak, çorbamız kaynıyor. Yer yüzünde Ümmeti Muhammediye’nin tek kalesi olan Türkiye’nin bir ücra köşesinde, bir mahallesindeki inşaat halindeki bir camimizde geçen hafta cuma sohbetimizden önce Halep’teki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz’ diye istişarede bulunduk. Yani köşeye sıkıştırılmış, çoluk çocuk, ihtiyar kadın demeden hunharca katledilen kardeşlerimizden geriye kalanlara yardımcı olmak için bir battaniye olur musun kampanyasını tartıştık. Yanan harap olan Halep’e bir damla su olabilir miyiz' diyerek kampanyayı başlattık. Bunu Müftülüğü'müze de bildirerek, cuma sohbetinde açıkladık" dedi.

"İnşaatı unuttuk"
İmam Doğan, dondurucu havalarda Suriye'de artan acılar nedeniyle cami inşaatını bile unuttuklarını anlatarak, "Kampanyamız büyük bir rağbet görüyor. Yüreğimiz yanıyor. Evimiz ne kadar sıcak da olsa, bedenimiz burada da olsa, aklımız Suriye’de Halep’te. Bütün güçler birleşti. Küfür tek bir millet oldu. Sadece Müslümanların kanı akıtılıyor. Geriye kalan kardeşlerimizin yaralarını sarmak, sahip çıkmak için birer battaniye, en azından bir çocuk bezi, bir çocuk maması, yada çocuk elbisesi olsun dedik. Üşüyen kardeşlerimizi İnşallah battaniye ile sarıp, ısıtmaya çalışacağız. Biz inşaat halindeki camimizi unuttuk. Tek hedefimiz Halep, ve Suriye sınırındaki insanlarımız olsun istedik. Acımasızca varil bombaları başlarına iniyor. Televizyonlara bakamaz olduk. Çocuklar, yavrular, anneler paramparça. Bu insanımız için başka Türkiye yok. Biz yüce bir milletiz. Necip bir milletin torunuyuz. Biz bir de battaniyelerini götürelim istedik. İnşaatımızı durdurduk. Bu yola baş koyduk” dedi.

Yardım yağıyor
Cami Derneği yöneticileri kampanya nedeniyle duyarlı vatandaşlara teşekkür ederken, çevre esnaf ve mahalleli ise Suriye’deki Müslümanların zulüm altında olması nedeniyle kendileri huzurlu bir ibadet bile yapamadıklarını söyleyerek, kampanyaya destek verdiklerini kaydetti.
Cami imamı Doğan ve cami cemaati, hedefin en az bir TIR yardım malzemesi toplamak olduğunu söyleyerek, toplanan yardımlar için AFAD’ın desteği ile sınır ötesine ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

Mehmet Bulut - Serhat Demir
 

Etiketler: cami imamı, Halep


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