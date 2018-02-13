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Cami inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı

Adana'da cami inşaatında kubbe iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Cami inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı

13 Şubat 2018 18:20
Cami inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gürselpaşa Mahallesi'nde inşaat halindeki Hacı Ali Hıradağı Camisi'nin kubbe bölümünde çalışma yapıldığı sırada iskelede çökme meydana geldi. Çökme sonucunda Mehmet Erciyes ağır yaralanırken, Ahmet Yılanlı ve Cevdet Ergül adlı işçiler hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir ve diğer kamu hastanelerine kaldırıldı. Bir işçi ise yaşanan olaydan sonra şoka girerek ambulansa alındı. İşçi girdiği şoktan uzun süre kurtulamadı.

Öte yandan vatandaşların cep telefonuyla bu anları görüntülemeye çalışması dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: cami inşaatı, iskele

 

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