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Cami karlar altında

Ağrı merkeze bağlı Başçavuş köyünde 4 yıl önce yapımı tamamlanan Yazıcı Barajının suları altında kalan köyün camisi, etkili olan soğuk ve kar yağışı sonrası baraj sularının donmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Cami karlar altında

29 Aralık 2016 10:49
Cami karlar altında - Tıkla İzle

Ağrı’nın Altınçayır Deresi üzerine Devlet Su İşleri tarafından 1995 yılında yapılmaya başlanan ve 4 yıl önce yapımı tamamlanan Yazıcı Barajının suları altında Başçavuş köyü camisi ve birçok ev kaldı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası baraj gölü donunca, yağan karla birlikte köyün camisi karlar altında kaldı. Yaz aylarında Yazıcı Barajının suları altında kalan Başçavuş köyünün camisi, kışın ise karlar altında kalınca ilginç manzaralar oluştu.

4 yıldır camilerinin yazın su, kışın ise kar altında olduğunu belirten köy sakinlerinden Polat Özbey, “Kar yağsın yağmasın cami sabit bir şekilde öyle duruyor. Camimizin minaresi 4 yıldır su altında bulunmaktadır. Temeli sağlam olduğundan dolayı ne kadar suyun altında kalsa da yıkılmıyor. Camiyi yaptıkları zaman 4-5 metre kepçe ile temelini eştiler. Çok çimentolu beton ve taş attılar, sonra üzerine camiyi inşa ettiler. Minarenin temeli yerin dibindedir. Onun için yıkılmıyor. Köy eskiden 120 haneydi, bakın bu tarafta görünenler hep evdi, şimdi 25-30 haneye indi. Camimiz yazın Yazıcı Barajının sularının altında, kışın da buz tutuyor, kar yağıyor cami karın altında kalıyor” dedi.

(Ahmet Yılmaz/İHA)

Etiketler: ağrı, cami, kar


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