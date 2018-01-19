Diğer
Kategoriler

Camı kırıp güpegündüz kuyumcu soydular

Ankara’da cuma namazı vakti camını kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından 50 bin TL değerinde altın çalan kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.

Camı kırıp güpegündüz kuyumcu soydular

19 Ocak 2018 17:13

Olay, saat öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Uğurlu Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi Ahmet Cebeci, cuma namazı vakti kuyumcu dükkanını kilitleyerek camiye gitti. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler dükkanın camını kırarak içeriden yaklaşık 50 bin TL değerinde altın çaldı. Dükkan camının kırıldığını gören çarşı esnafı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Esnafın haber vermesiyle dükkanına gelen Cebeci büyük şok yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler ise olay yerinde incelemede bulunurken, çarşı içerisindeki güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi.
Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü

Etiketler: ankara, kuyumcu soygunu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç