Camı kırıp otomobilden 20 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Sivas’a seyahat eden Genç ailesinin Kırıkkale-Samsun yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde mola verdikleri sırada arabalarının camını kıran hırsızlar, araç içinden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çaldılar. Sivas’ta yaşayan Genç ve Kılıç aileleri düğün ziyareti için gittikleri İstanbul’dan geri dönerken Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi civarında bir dinlenme tesisinde mola verdikleri sırada park alanına beyaz bir arabayla gelen hırsızlar, Hamdi Genç’in aracının içini kontrol ettikten sonra camı patlatarak araç içindeki tüm ziynet eşyalarını çalıp kaçtı.

Olayın fark edilmesinden sonra ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mehmet Temizyürek