Cami yapı sektöründe 2018 yılı ciro hedefi; 485 milyon dolar

5.’inci Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açtı. Anadolu Selçuklu döneminden, Osmanlı dönemine, Cumhuriyet dönemi camileriyle ve günümüze kadar gelen özel çalışmalar, geleneksel cami sanatı ve sektördeki tüm meslek sahipleri, en özel çalışmalarını sergilemeye başladı. Fuarda, 3 ustanın 2 aylık çalışma sonucu ortaya çıkardığı 25 bin TL’lik çeşme ve Çamlıca Camii’nin sutün başlıkları da sergilendi. Fuar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin’in yanı sıra birçok sektör temsilcisinin katıldığı kurdele kesme töreniyle açıldı.

Açılışta konuşan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, 2018 yılında sektörden aldıkları güç ile çalışmalara devam ettiklerini belirterek 2018’de cami yapı sektörünün cirosunun 485 milyon dolara ulaşması beklendiklerini söyledi.

Şahin, “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Cami Yapı Ekipmanları Fuarı sektörümüz bir mihenk taşı oldu. Proaktif Fuarcılık olarak çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiğimiz fuarlarımızda hep aynı heyecanı yaşadık. 2018 yılında sektörümüzden aldığımız güç ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

“2018’de cami yapı sektörü cirosunun 485 milyon dolara ulaşması beklenmektedir”

Cami yapı sektörünün son yıllarda ciddi cirolara ulaştığını dile getiren Şahin, “2018’de cami yapı sektörü cirosunun 485 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu sektörümüz için ciddi bir rakamdır. Dileğimiz bu ciroların hak ettiği şekilde kullanılmasıdır. Fuarımızın amacı, camilerimizin daha modern ve daha sağlıklı ürünlerle döşenmesi için standartları belli olan üretici firmalardan hizmet almalarını sağlamaktır” diye konuştu.

Şahin bu yıl ziyaretçi sayısının geçmiş dönemlere göre 2 kat arttığını vurgulayarak, “Bu yıl ziyaretçi sayımız geçen yıllara göre 2 kat artmıştır. Yurt içi ve yurt dışında bin 250 cami dernekleri ve ataşeliklere özel davetiyeler gönderildi. Bu da geldiğimiz noktayı göstermektedir” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin ve beraberindeki heyet fuar alanını gezerek ürünleri incelediler.

Fuarda 2 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkarılan tamamen el yapımı çeşme de görücüye çıkarıldı. Üretici firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Mıcık, söz konusu çeşmede Selçuklu eserlerini andıran işlemelerin bulunduğunu belirterek, “Çeşme, 3 ustanın 2 aylık bir çalışması sonucu ortaya çıktı. Çeşmede Selçuklu eserlerini andıran işlemeler bulunuyor. Çeşmenin yapımında ressam kullandık, ressam çizdi biz de ona göre kalıp çıkarttık. Marmara mermerinde yapılan çeşme, 25 bin TL değerinde. Çeşmemiz daha çok meydanlarda, hamam ve villalar da kullanıyor” dedi.

Fuarda ayrıca Çamlıca Camii’nin sütun başlıkları da sergilendi. Tamamen el işlemesiyle 8 ayda ortaya çıkarılan bu sütun başlıkları hakkında bilgi veren üretici firma adına konuşan yetkili Güler Cebeci, “Çok büyük tabi ki 1 metre 30 santim boyunda. Bunun gibi daha çok var, bu sadece bir örnek. İlk önce bu örneği yaptık, onaylandıktan sonra devamını yaptık. Tamamen el işlemesiyle 8 ayda ortaya çıkarıldı. Çamlıca Camii’nde aşağı yukarı 40 adet bu başlıktan kullanıldı” şeklinde konuştu.