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Camide abdest alırken vurulan şahıs hayatını kaybetti

Çorum’da, cami şadırvanında abdest aldığı sırada eniştesi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Camide abdest alırken vurulan şahıs hayatını kaybetti

15 Ağustos 2017 15:04

Olay, dün öğle namazı öncesinde Ulu Cami’de meydana gelmişti. İddialara göre, aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen enişte Üzeyir M., öğle namazı için camiye gelerek şadırvanda abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü’ye ateş etmeye başlamıştı. Açılan ateş sonucu ensesine kurşun isabet eden Ramazan Güllü ağır yaralanırken, seken kurşunlardan bir tanesi de cami şadırvanında abdest alan İsmet Yetişken adlı yaşlı bir adama isabet etmişti. Durumu ağır olan Güllü, kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmayı başaran enişte Üzeyir M.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, Güllü’nün cenazesinin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. 

M. Muttalip Yalçın


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