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Camide akılalmaz olay! Tavandan akmaya başladı

Malatya'da bir caminin alt kısmında bulunan iş hanının tavanından damlayan ve kan olduğu sanılan kırmızı renkteki sıvı, polisi alarma geçirdi.

Camide akılalmaz olay! Tavandan akmaya başladı

05 Mart 2018 15:49
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi - Tıkla İzle

Olay, sabaha karşı Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Cami'nin alt kısmında bulunan bir iş hanının tavanından kırmızı renkli sıvı damladığını gören özel güvenlik görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri sıvının damladığı iş hanı ve cami içerisinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede kırmızı renkteki sıvının kaynağı hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.  

Etiketler: cami, Malatya

 

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