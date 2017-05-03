Camide müezzine bıçaklı saldırı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Cami içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi ezanını okuyan müezzin İhsan Akoğlu (52), camide bulunan cemaat ile namaz kılmak için hazırlık yaptığı sırada akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.D.'nin (50) bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan müezzin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan M.D. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Asayiş ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.D., "Bana hakaret etti ben de bıçakladım" diye iddiada bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.