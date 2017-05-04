Camide müezzini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Camisi içinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ikindi ezanını okuyan Müezzin İhsan Akoğlu (52), camide bulunan cemaat ile namaz kılmak için hazırlık yaptığı sırada akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.D.'nin (50) bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan müezzin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan M.D. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Asayiş ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen M.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.D. adliyeye girişinde basın mensuplarını "Niçin bıçakladın?" sorusuna, "Hakaret etti. Yoksa hocalara, hacılara, imamlara saldırganlık olmaz. Onun farkındayım yani" şeklinde cevap verdi.

Muammer Ay

