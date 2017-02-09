Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Hz. Ömer Camisinde meydana geldi. Sabah namazını kılmak için camiye gelen Müezzin Murat Elma, camide paltosunu ve telefonunu bıraktıktan sonra abdest almak için tekrar camiden çıktı. Elma, camiden çıktıktan sonra iddiaya göre ısınmak için ismi öğrenilemeyen hırsız içeri gelerek telefonun yanında oturdu. Telefonu gözüne kestiren hırsız bir süre bekledikten sonra telefonu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Telefonun çalındığını fark eden cami cemaati kaçan hırsızı yakalayamadı. Olayı özetleyen Cami Müezzini Murat Elma, böyle bir durumun camide yaşanacağı aklımın ucundan geçmezdi” diye konuştu.

Güvenlik kamerası kaydını alan emniyet ekipleri, hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.