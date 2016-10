Zonguldak’taki Hz. Ali Camii’nde görev yapan Yasir Demir, dün akşam namazını kıldırmak için geldiği mihrapta ilginç bir not ile karşılaştı. “İmam bey amca, telefonumu 5 dakika şarj ettim. Helal et, bağış say” yazılı not bulan Demir, duygu dolu anlar yaşadı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Demir, notu bırakan kişiyi tekrar camiye davet etti. Demir, “Dün akşam ezanı okunduktan sonra namazı kıldırmaya geldik. Tam mihraba geçerken bir not buldum. Notta ise ‘imam bey amca, telefonumu 5 dakika gibi bir süre şarj ettim. Hakkını helal et, bağış say’ yazılı not bırakılmış. Çok duygulandım. Böyle olaylara pek nadir rastlanır. Hak, hukuk bunlar çok önemli şeyler. Bu devirde böyle şeylerin olması bizim nasıl bir gençliğe sahip olduğumuzu gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çok heyecanlandım, çok duygulandım. Belki herkes için basit gelebilir. O çocuğumuzun harama, helale, hakka, hukuka nasıl dikkat ettiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.

Demir, yazılı notu bırakan kişiyi camiye davet ederek “Kendisini yine camiye bekliyoruz” diye konuştu.

Sertaç Özdemir