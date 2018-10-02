Camide yılan yakalandı

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahallede bulunan Tevfikiye Camii'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına gelen vatandaşlar, cami içerisinde yılan gördü. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, yılanı yakalayıp cam kavanoza koydu, ardından da belediyeyi arayarak gelen görevlilere teslim etti.

Sabah namaz vaktinden önce camide bir panik yaşadığını belirten Hasan Kuvar, “Neyin nesidir diye bakalım dedik. Camiye girdik. Yılan varmış. Arkadaşla beraber yılanı yakalayıp kavanoza koyduk. Sonra belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip, alıp götürdüler. Yılanın nasıl girdiğine dahil bir bilgimiz yok” dedi.

Mücahid Kantarcıoğlu



