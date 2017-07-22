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Camiden ayakkabıları çalamayınca çay ocağını soydu

Zeytinburnu’nda camiye giren hırsız ayakkabıları çalamayınca cami avlusunda bulunan çay ocağını soydu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiden ayakkabıları çalamayınca çay ocağını soydu

22 Temmuz 2017 09:34
Camiden ayakkabıları çalamayınca çay ocağını soydu - Tıkla İzle

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesinde bulunan bir camide geçtiğimiz hafta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah namazı için camiye gelen mahalleli namaz öncesi camide sohbet için toplandı. Camide toplanan cemaatin namaza durduğu esnada kimliği belirsiz bir kişi önce cami avlusuna girdi ve burada yer alan çay ocağına girmeye çalıştı. Başarılı olamayınca da caminin içerisine girerek ayakkabıların yer aldığı bölüme yöneldi.

Camiye ayakkabılarıyla giren hırsız, ayakkabıları çalacağı sırada cami cemaatinin namazda olduğunu görerek tekrar çay ocağına gitti. Avluda yer alan çay ocağının ilk önce camını zorlayan ancak açamayan hırsız daha sonra kapıya yöneldi. Kapıya omuz atarak içeriye giren hırsız çay ocağında çok sayıdaki çay paketini, bardakları ve bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Kameralara yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir kişinin cami avlusuna geliyor. Cami avlusu içerisinde yer alan çay ocağına girmeye çalıyor ancak giremeyince camiye yöneliyor. Ayakkabılarıyla camiye giren hırsız içerideki ayakkabıları çalmakta başarısız olunca daha sonra çay ocağının kapısını kırarak içeriye giriyor. 

Ufuk Kıvık 


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