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Camiden halı ve yolluk çalan şahıs kameralara yakalandı

Elbistan ilçesinde Gariplik Camii'nin giriş kısmında bulunan halı ve yolluk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Camiden halı ve yolluk çalan şahıs kameralara yakalandı

25 Ocak 2017 14:57

Olay, Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan Gariplik Camii'nde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazından sonra kapatılan Gariplik Camii'nin giriş kısmına gelen ve elinde bir poşet taşıyan kimliği belirsiz kişi, ilk olarak etrafı kolaçan etti. Caminin kapısını kontrol eden hırsız, gözüne giriş kısmında bulunan halı ve yolluğu kestirdi. Halıyı katlayıp sırtına alarak yola indiren zanlı, ikinci kez geri döndü. Hırsız, bu kez de ayak basılan tahtaların üzerini örtmede kullanılan yolluğu da aynı şekilde toplayıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ise sabah namazı için camiye gelen imam hatibin fark etmesi ile ortaya çıktı. Cami girişindeki halı ve yolluğun olmadığını fark eden imam hatip, güvenlik kameralarını inceleyince çalındığını anladı.

Cami imam hatibinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kendisini görüntüleyen kameralara rağmen oldukça rahat bir tavır sergileyen hırsızın eşkalinden yola çıkılarak kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Murat Sürücü
 


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