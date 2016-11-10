Kur’an eğitimi gören çocukların aynı zamanda spor yapmasını hedefleyen proje kapsamında, Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Merkez Cami’nin zemin katındaki bir oda spor salonuna çevrilerek Judo eğitimleri verilmeye başlandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı eğitmen Okay Camkıran’ın verdiği Judo eğitiminde, kursa katılan kız ve erkek çocuklara temel judo ile savunma teknikleri öğretiliyor.

Eğitimler hakkında bilgi aktaran Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, projenin amacının tüm gençleri sporla buluşturmak olduğunu söyledi. Projenin Yaz ve Kış Spor Okulları çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Tamrak, "Kur’an-ı Kerim kursuna gelen gençlerimizi sporla buluşturma, spora gelen gençlerimizi de temel dini dersleriyle buluşturma projemiz devam ediyor. Bu kapsamda Alanya İlçe Müftülüğü ile Alanya Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü ile ortak bir projeye imza attık. Proje kapsamında, Mahmutlar Mahallesi Merkez Cami’nin zemin katındaki bir odayı spor alanına çevirdik. Bize bu imkanı sağlayan Alanya İlçe Müftüsü Mustafa Topal’a teşekkür ediyoruz. Amacımız burada gençleri sporla buluşturmak" dedi.