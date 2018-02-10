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Camiden sadaka parasını çalan hırsızlar kamerada

İstanbul'da bir camiye namaz kılmak bahanesi ile giren hırsız, kimsenin olmadığını anlayınca kanca yardımı ile açtığı sadaka kutusundan paraları çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Camiden sadaka parasını çalan hırsızlar kamerada

10 Şubat 2018 09:43
Camiden sadaka parasını çalan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

 Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vakit namazı sonrası camiye namaz kılma bahanesiyle gelen hırsız, etrafı kolaçan etmeye başladı. Camide kimsenin olmadığını anlayan hırsız gözüne kestirdiği sadaka kutusunu açmaya çalıştı. Başarısız olan hırsız daha sonra ise eline aldığı bir kanca yardımıyla kutunun içerisinde paraları tek tek çekmeye çalıştı. Sadaka kutusundan paraları çalan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise caminin içinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

 

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