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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolu dolu geçecek

Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’yla ilgili basın açıklaması yaptı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolu dolu geçecek

29 Eylül 2016 16:11

Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda yapılacak etkinlikler ile basın açıklamasını sahabi Safvan Bin Muattal Hazretlerinin makamında yaptı.

Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, Türkiye’de kabri kesin olarak kaynaklarda belirtilen iki sahabeden birisi olan sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin kabri başında dua ettikten sonra açıklamasını yaptı.
Bu yıl ‘Sende Gel, Sende Oku’ temasıyla gerçekleştirilecek olan hafta içerisinde kan ve organ bağışı, kitap dağıtımı, cami ve çocuk buluşmaları, kadınlara yönelik irşat programları, engellilerle buluşma, hatim, çeşitli kuruluşlara ziyaretler, yarışmalar, mevlit gibi bir çok etkinlikler gerçekleştirilecek.

Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, hafta boyunca etkinliklerin dolu dolu geçeceğini belirterek, “Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin makamı Adıyaman ve Türkiye için çok önemli bir yer. Dolayısıyla bu Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın buradan başlatmayı uygun bulduk. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 1-7 Ekim tarihleri arasında Din Görevlileri ve Camiler Haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Haftanın kutlanmasında ki ana gaye, camilerin bakımını onarımını, temizliğini yapmak, camilere dikkat çekmek. Camiler esas itibariyle Kabe’nin birer şubesidir. Camiler Allah’ın evi olarak telaki ediliyor. Camiler birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu temin eden önemli mekanlardır. Camiler bir ibadet mekanıdır ama bunun yanında, okuma mekanıdır, eğitim yeridir. Camiler yalnızca ibadet için olmamalıdır. Camilerde hem ibadet edilecek hem de bir kütüphanesi olacak, okuma salonu olacak. Cami toplumun her kesimine hitap eder. Engellilerinde camiye gelmesi için çalışma yapmalıyız. Fiziki şartları ona uygun yapılmalıdır. Bayanlar içinde bölümler olmalıdır. Cuma namazlarında vaazları dinleyebilmelidir. Adıyaman merkezde 3 camimizde bayanların Cuma namazlarına gelebilecekleri mekanlar var” dedi. 

Ahmet Arslantaş 

Etiketler: Adıyaman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Müftü Mehmet Ali Öztürkçü


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