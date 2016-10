Konu ile ilgili olarak Sinop Din Görevlileri ve Yardımlaşma Derneği’nden yapılan açıklamada, “Dernek olarak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Alaattin Camii’nde, vefat etmiş olan din görevlileri ve bizleri yetiştiren hocalarımız için Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okutuldu. Bizlerde emeği olan hocalarımız ve din görevlilerimizden ebedi aleme göçenleri saygı ve özlemle anmaktayız. Onlara olan vefa borcumuzu ruhlarına Kur’an okutarak ve dua ederek ödemeye çalışıyoruz ve bu bizlere kıvanç ve mutluluk veriyor. Toplumun temel taşı ve kanaat önderi olan din gönüllüsü arkadaşlarımız her zaman her daim insanlarla iç içe olmaktan ve onlarla her safhada beraber olmaktan her zaman mutluluk duymaktadırlar. Bu vesileyle meslektaşlarımın ve vatandaşlarımızın camiler haftasını ve Muharrem ayını tebrik ederim. Ayrıca aramızdan ayrılan meslektaşlarıma da Allah'tan rahmet diliyorum” denildi.

Müftü Vekili Mehmet İzci, din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla program sona erdi. Program sonrası Muharrem ayı olması nedeniyle de aşure ikramında bulunuldu.

Osman Aksu