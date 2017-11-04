Camın dönüşümü için kampanya başlatılıyor

“Cam Yeniden Cam” projesi kapsamında, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi işbirliğiyle 6 Kasım Pazartesi günü Eskişehir Bağlar Semt Pazarı’nda “Cam Geri Dönüşümü Pazar Aktivitesi” gerçekleştirecek. Eskişehir Bağlar Semt Pazarı’nda kurulan “Cam Yeniden Cam” standına gelen ziyaretçilere, pazar filesi, temiz hava etiketli flakon şişeler hediye edilerek camın geri dönüşüm süreci aktarılacak. Etkinlik süresince ziyaretçilere ikram edilen içeceklerin cam şişeleri stantta bulunan cam kırıcıyla cam kırığına dönüştürülerek en sağlıklı ve en çevreci ambalaj malzemesi olan camın geri dönüşümünün önemine dikkat çekilecek. Eskişehir şehir merkezinde yer alan ve özelikle genç nüfusun yoğun olarak ikamet ettiği Bağlar Mahallesi semt pazarında gerçekleştirilecek renkli etkinlik ile camın geri dönüşüme katkısı konusunda farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından Tepebaşı bölgesinde toplamda 60’a yakın cam kumbarası bulunuyor.