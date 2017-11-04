Diğer
Kategoriler

Camın dönüşümü için kampanya başlatılıyor

Şişecam Topluluğu ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, cam geri dönüşümünde farkındalığı artırmak amacıyla bir işbirliğine imza atacak.

Camın dönüşümü için kampanya başlatılıyor

04 Kasım 2017 23:53

“Cam Yeniden Cam” projesi kapsamında, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi işbirliğiyle 6 Kasım Pazartesi günü Eskişehir Bağlar Semt Pazarı’nda “Cam Geri Dönüşümü Pazar Aktivitesi” gerçekleştirecek. Eskişehir Bağlar Semt Pazarı’nda kurulan “Cam Yeniden Cam” standına gelen ziyaretçilere, pazar filesi, temiz hava etiketli flakon şişeler hediye edilerek camın geri dönüşüm süreci aktarılacak. Etkinlik süresince ziyaretçilere ikram edilen içeceklerin cam şişeleri stantta bulunan cam kırıcıyla cam kırığına dönüştürülerek en sağlıklı ve en çevreci ambalaj malzemesi olan camın geri dönüşümünün önemine dikkat çekilecek. Eskişehir şehir merkezinde yer alan ve özelikle genç nüfusun yoğun olarak ikamet ettiği Bağlar Mahallesi semt pazarında gerçekleştirilecek renkli etkinlik ile camın geri dönüşüme katkısı konusunda farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından Tepebaşı bölgesinde toplamda 60’a yakın cam kumbarası bulunuyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç