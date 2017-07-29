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Camın güzelliğine turistler hayran kalıyor

Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi’ne gidenleri birbirinden güzel renk renk cam kolyeler, yüzükler ve biblolar kendilerine hayran bırakıyor.

Camın güzelliğine turistler hayran kalıyor

29 Temmuz 2017 14:00

Tarihi Kurşunlu Külliyesi, sanat ve tarihi tüm ihtişamı ile kucaklamaya devam ediyor. Müzeleri, Sıcak Cam Atölyesi ve Soğuk Cam Atölyesi ise Kurşunlu Külliyesi’ni gezmeye gelenleri hayran bırakıyor. Sıcak Cam Atölyesi’nde büyük cam bibloların, vazoların nasıl yapıldığını öğrenirken, Odunpazarı Belediyesi Açık Alev Cam Şekillendirme Atölyesi’ni de gezebiliyorsunuz. Atölyeye girer girmez renk renk kolyeler, küpeler, narlar ve penguenleri görebiliyorsunuz. Ziyaretçiler, cam ustalarının cam çubukları nasıl şekiller verdiğini, o cam çubukların kolyeye, küpeye dönüşme sürecinin de en yakın tanıkları oluyorlar.

Açık alevde cam çubuklar 800 dereceden itibaren erimeye başlıyor. Eriyen cam çubuklar cam ustaları tarafından şekillendirerek, istenilen renklerde takı ya da objelere dönüştürülüyor. Gerdanlıklar, kolyeler, bronz işleme cam takımlar, cam biblolar, hayvan figürleri, nazar boncukları. Üfleme obje ve takı çalışmalarının da yapıldığı Açık Alev Cam Şekillendirme Atölyesi’nde ziyaretçiler camın hangi aşamalardan geçtiğini izleyebiliyor ve istedikleri ürünü satın alabiliyor. 


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