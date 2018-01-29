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Camını kırdıkları otomobilden 35 bin euro çaldılar

Adana'da motosikletli iki kişi bankadan 35 bin euro çekip kamyonete koyan şahsın parasını camı kırarak çalıp kayıplara karıştı.

Camını kırdıkları otomobilden 35 bin euro çaldılar

29 Ocak 2018 18:07

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuruyemişçide çalışan Sefa Bagıt (42) 01 EGP 45 plakalı kamyonet ile bankaya geldi.

Bagıt, bankadan iş yerinin 164 bin lira değerindeki 35 bin euro parasını çekip kamyonete döndü. Poşet içindeki parayı kamyonetin koltuğuna bırakan Bagıt, aşağı inip tekrar bankaya döndü.

Bu sırada Bagıt'ı takip eden motosikletli iki kişi kamyonete yaklaşıp buji ile camı kırıp 35 bin euroyu alıp kayıplara karıştı.

Bankadan işini bitirip kamyonete dönen Bagıt, camın kırık olduğunu ve paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bagıt, ise polis çalışma yaparken kamyonete endişeli gözlerle bakıp onlara bilgi verdi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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