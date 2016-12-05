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Caminin çelik kasasını elektrikli süpürge ile boşaltan hırsızlar yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hasanfevzi Efendi Camisinden elektrikli süpürge ile para çalan hırsızlar yakalandı. Zanlılardan 3’ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Caminin çelik kasasını elektrikli süpürge ile boşaltan hırsızlar yakalandı

05 Aralık 2016 17:31

Kuşpınar Mahallesinde bulunan Hasanfevzi Efendi Cami’sinden 6 Kasım’da hırsızlık yapan ve İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) 12 Kasım 2016’da manşete taşıdığı ‘Caminin çelik para kasasını elektrik süpürgesiyle boşalttılar’ haberinin ardından, çalışmaları yoğunlaştıran Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgisi olduğu şüphe edilen 4 kişi yakalandı.

Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların yakalanması için yoğun çalışma başlattı. Caminin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, ilk olarak geçen 1 Aralık’ta hırsızlık şüphelilerinden Neşe K.’yi tespit ettikten sonra gözaltına aldı. Ekipler, Neşe K.’nin ifadesinden yola çıkarak, aynı gün diğer şüpheliler Ahmet Furkan A., Halil A. ve Gökhan Ç.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan kombi ise hırsızlardan alınarak, camiye teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Halil A., Ahmet Furkan A. ve Gökhan Ç. tutuklanırken, Neşe K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlar Camiyi iki ay arayla üçüncü kez soyarken, cami için yardım amacıyla çelik kasada toplanan paralar hırsız ya da hırsızlar çelik kasayı açamayayınca, kasanın üst kısmında içine para atılması için açılan delikten de paralara ulaşamayınca yine camiye ait elektrik süpürgesini çalıştırıp kasanın içindeki parayı süpürgeyle çekerek soymuşlardı.

Etiketler: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Hasanfevzi Efendi Camisi


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