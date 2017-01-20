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Caminin giriş kısmı çatısı çöktü: 3 yaralı

Konya'da, cuma namazı sırasında bir caminin giriş kısmındaki çatısının, üzerindeki kar kültesinin ağırlığına dayanamayarak çökmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Caminin giriş kısmı çatısı çöktü: 3 yaralı

20 Ocak 2017 15:12

Olay, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesinde bulunan Muradiye Camisinde meydana geldi. Cuma namazı sırasında caminin giriş kısmına sonradan yapılan ve mescit olarak kullanılan bölümün çatısı çöktü. İhbar üzerine camiye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler yönlendirildi. Çöken kısımda yapılan incelemede kar yığınlarının altında kalan kimse olmadığı belirlendi. Olay sırasında cemaatten 3 kişi hafif yaralanırken, kurtarma çalışmasına katılan ve elinde kesik oluşan bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

H.İbrahim Parlak
 


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