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Caminin istinat duvarı şiddetli dalgalar sonucu yıkıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde şiddetli dalgaların dövdüğü caminin istinat duvarı çökünce cami ibadete kapatıldı.

Caminin istinat duvarı şiddetli dalgalar sonucu yıkıldı

19 Ocak 2018 13:30

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki eski çarşı yerinde 1988 yılında denize dolgu yapılarak inşa edilen Merkez Camii'nin istinat duvarı, iki gündür etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla oluşan dalgalara dayanamayarak çöktü. Beton istinat duvarının çökmesi üzerine dolgu toprak şiddetli dalgalar ile denize sürüklendi. Tehlike arz etmesi nedeniyle caminin sahil kısmındaki yıkılan alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. Şiddetli dalgaların bu şekilde devam etmesi halinde toprak dolgu üzerine yapılan caminin çökme tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi. Cami, meydana gelen olay nedeniyle bugün ibadete kapatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İlçe Müftüsü Adem Bebek, durumu ilgili mercilere bildirdiklerini, dalgaların bu şiddet ile devam etmesi halinde tehlikenin söz konusu olduğunu söyledi. 

Ali Tandoğan

Etiketler: istinat duvarı, mersin

 

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