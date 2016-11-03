İddiaya göre, Şambayat beldesinde yapılan Ramazan Arıcı Camii’nin kubbesini yapan Celal Y. adlı çatı ustası parasının verilmediği iddia ederek, kendi yaptığı caminin kubbesine çıkarak intihar etmek istedi. Ramazan Arıcı Camii’nin kubbesini yaptığını ancak yaklaşık 40 bin TL alacağının verilmediğini iddia eden çatı ustası Celal Y. parasını istedi.

Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı ve Eski Belediye Başkanı Hanifi Arıcak’ın gelmesini ve parayı vermesini isteyen Celal Y.’yi intihardan vazgeçirmek güç oldu. Olay yerine gelen jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı.

Şahıs kubbede iken öğle ezanı okundu. Bir taraftan intihar olayı, bir taraftan da ezan sesi birbirine karıştı.

Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı ve Eski Belediye Başkanı Hanifi Arıcak olay yerine gelerek şahsı inmesi için ikna etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.