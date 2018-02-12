Caminin tuvalet kapısını çaldılar

Edinilen bilgiye göre; Bedestenlioğlu Mahallesinde bulunan Hazreti Ömer Cami İmamı Yavuz Yay, tuvalet kapısının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Caminin dışında bulunan tuvaletin üç demir kapısından birisinin çalınması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Camide tuvalet kapısı çalışmasının şaşkınlığını yaşayan Cami İmamı Yavuz Yay, 27 yıldır imamlık yaptığını ilk defa böyle bir hırsızlık olayı ile karşılaştığını belirterek, "Hurdacılara satmak için çalınmış olabilir. Tuvaletin 3 demir kapısı var tekinin çalınması da ilginç. Camide bugüne kadar başka hırsızlık olmamıştı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Alim Kaya ise ilginç hırsızlık olayına tepki göstererek, "Caminin kapısı çalınır mı? Çalmış. Tek kapıya mı ihtiyacı vardı ne amaçla çaldılar bilemiyorum. Bugün caminin kapısını çalan yarın da caminin içine girer bir sürü cihazlar var. Onları da çalar" diye konuştu.

"AKŞAMLARI CAMİ ÇEVRESİNDE ALKOL ALIP ŞİŞELERİNİ SAĞA SOLA ATIYORLAR"

Caminin tepede kenti gören manzaralı bir yerde olması nedeniyle yatsı namazı çıkışında otomobillerin içinde alkol alan şahısları görmekten cami cemaati olarak rahatsız olduklarının ifade eden Kaya, "Akşamları cami çevresinde alkol alıp şişelerini sağa sola atıyorlar. Cami şadırvanının yanına gelip oturan gençler kimseyi de dinlemiyorlar. Buralarda içki içiyorlar, onlar mı çaldı artık bilemiyoruz. Aile olarak da rahatsız oluyoruz. Bedestenlioğlu Mahallesinde devamlı böyle arabalarla gelip alkol alıyorlar. Burası bir cami ibadethane biz istiyoruz ki burada bir huzur olsun. Bunun önlemi alınsın, muhtar da söylüyor ama ilgilenmiyorlar. Neymiş özgürlük var, özgürlük varda kardeşim git dağa bayıra içki içilen yerle var. Gel sen caminin kıyısına arabanı park et, camiden çıkıyoruz huzursuz oluyoruz. Biz burada huzur güven olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis inceleme başlattı.