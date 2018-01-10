Camiye dadanan ayakkabı hırsızları kamerada

Zeytinburnu’ndaki bulunan bir camiden geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayları, cemaati isyan ettirdi. Edinilen bilgiye göre, vakit namazlarında camiye giren şüpheliler cami cemaatiyle beraber saf tuttu. Farz namazına geçildiği sırada cami cemaatinin ön saflara doğru ilerlemesini bekleyen şüpheliler raflarda bulunan çanta veya ayakkabıları çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Cemaat ve yönetim olarak çok üzüldük”

Üst üste gelen hırsızlık olaylarından duyduğu üzüntüyü ifade eden Cami Dernek Başkanı Ayhan Özdemir, “Bu hırsızlık olaylarının bizim camimizde olması bizleri çok üzüyor. Cenab-ı Allah bu kişilere hidayet versin. Doğru yolu görmeyi nasip etsin. Bunlar iki çift ayakkabı ya da çanta çalmayla zengin olacak insanlar değil. Büyük ihtimalle kendilerine iş sahası gibi görüyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. Hata da yapsalar bunlar da bizim kardeşlerimizdir. Bu kardeşlerimize Allah hidayet versin. Bir önce ayakkabı çalmalarını değil de namaz kılmalarını nasip etsin. Bunlar bizi çok üzüyor” dedi.

“Gelsinler, namazını kılsınlar, biz de yardımcı olalım”

İhtiyaç sahiplerine cemaat olarak yardım ettiklerini ifade eden Özdemir, “Cemaatimiz, özverili bir cemaat. Zeytinburnu vatandaşları tarafından bu cami yapılmıştır. Bizim buraya gelen öyle mağdur insanlar oluyor ki cemaatimiz çok yardımcı oluyor. Geçen gün burada yatan bir Vanlı kardeşimizi para toplayıp Van’a gönderdik. Soğuk havalarda dışarıda yatıyordu. Cemaatimiz çok özverilidir. Gelsinler, namazını kılsınlar. Biz de gerekli olan yardımı yapalım. Her konuda yardımcı oluruz” dedi.

Hırsızlık anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli camiye girerek saf tutuyor. Farz namazına geçildiği sırada cemaat ön saflara doğru ilerliyor. Rafta duran ayakkabıyı çalan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor. Bir diğer görüntü de ise çaldığı çantayı montunun altına saklayan şüpheli raftan kendi ayakkabısını alıyor. Dışarı çıkan şüpheli elindeki çantayı saklayarak camiden uzaklaşıyor.

Caner Sönmez