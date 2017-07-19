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Camiye giden çocuklara dondurma

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, camiye giden çocukların devamlılığını sağlamak amacıyla, her gün 6 bin 500 ücretsiz dondurma dağıtılıyor.

Camiye giden çocuklara dondurma

19 Temmuz 2017 11:38

Merkezefendi Belediyesi ile Müftülük işbirliğinde, camiye giden çocuklara devamlılığı ve camide daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz dondurma veriliyor. İlçe sınırları içindeki 175 ayrı noktada Kur’an eğitimi almaya gelen öğrencilere fiş verilecek. Fişlerini alan 6 bin 500 öğrenci, 15 gün boyunca Merkezefendi Belediyesinin ekipleri tarafından dağıtılan dondurmaları alabilecek.

Hilal Camii'nde çocuklarla bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Subaşıoğlu, daha sonra camideki yaklaşık 600 öğrenciye dondurmaları kendi elleriyle verdi.

Dondurma aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Başkan Subaşıoğlu’na teşekkür etti.
Camide çocuklarla bir araya gelerek, onlara dondurma dağıtan Başkan Subaşıoğlu, bunun önemli bir proje olduğunu söyledi. Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi ilçemiz sınırları içinde 175 ayrı noktada, camilerimiz ve Kur’an kurslarımızda, Kur’an eğitimi veriliyor. Müftülüğümüze bağlı 300 din görevlimiz, çocuklarımızın eğitim ile ilgili bir çalışma içerisindeler. Yaklaşık 6 bin 500 öğrencimiz Merkezefendi sınırları içerisindeki cami ve Kur’an kurslarımızda, Kur’an eğitimi alıyorlar. Bizim buradaki amacımız ve hedefimiz yaz aylarında camideki kurslarındaki devamlılığı arttırabilmek. Onun için Merkezefendi ilçemizdeki cami ve Kur’an kurslarımızda, her gün çocuklarımıza birer dondurma hediye ediyoruz. O gün eğer camiye geliyorlarsa, bir dondurmayı bizden hak ediyorlar. ‘Camilerimizi dolduruyoruz, çocuklarımızı serinletiyoruz’ diyoruz. Bu proje ile çocuklarımızın camilerle irtibatını daha da arttırabilmek için, onların camilerde daha kaliteli vakit geçirmelerini teşvik etmek amacıyla, Kur’an ve ahlak öğretimi ile ilgili böyle bir projeye müftülüğümüzle imza attık. ‘Her gün bir dondurma’ şeklinde inşallah ikramlarımız devam edecek. Gelecek yıllarda da camilerimiz ile çocuklarımızın irtibatını arttırabilmek adına bu ve buna benzer projelerimizle Merkezefendililerin karşısında olacağız" diye konuştu.

Medeni Topaloğlu

Etiketler: cami, Denizli, dondurma


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