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Camiye giderken kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Camiye giderken kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

17 Ağustos 2017 17:42

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Kavakpınar Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sekmen'e (83), yatsı namazını kılmak için evinden çıkıp camiye giderken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Kazada yaralanan İbrahim Sekmen, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay

Etiketler: kaza, Samsun


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