Diğer
Kategoriler

Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler yemekten zehirlendi

Çamlıca Camii inşaatında görevli işçiler dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak çevredeki hastanelere başvurdu. Karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran çok sayıda işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler yemekten zehirlendi

05 Mayıs 2018 12:57

Üsküdar'da yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre dün öğle yemeğinden bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 100'den fazla işçinin bir kısmı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, bir kısmı da Ümraniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öte yandan işçilerin öğle yemeğinde köfte ile pilav yedikleri öğrenildi. 

"Dün öğlen yemeğinden zehirlendim" diyen bir işçi, "100'e yakın kişi buradayız. Akşam ambulansla hastaneye getirdiler, bazıları da kendi imkanlarıyla geldiler. Yemekler dışarıdan geliyor" şeklinde konuştu.
Zehirlendiği öğrenilen bir başka işçi ise "Yemekten sonra bir halsizlik oldu, ishal durumu oldu. Hastaneye geldik, şimdi çok iyiyiz, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.  

Metin Başar - Gamze Erdemir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç