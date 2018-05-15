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Çamlıca Camii Kadir gecesini bekliyor

Çamlıca Camii inşaatında sona gelinirken, caminin bu Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde ibadete açılması planlanıyor. Muhteşem mimarisiyle büyük beğeni toplayan camideki çalışmalar ise drone ile görüntülendi.

Çamlıca Camii Kadir gecesini bekliyor

15 Mayıs 2018 13:52
Çamlıca Camii Kadir gecesini bekliyor - Tıkla İzle

6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii inşaatında sona gelindi. Cami içinde hummalı çalışmalar devam ederken, içerisinde bulunan bazı iskeleler kaldırıldı. İskelelerin bazılarının kaldırılmasıyla tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıktı. Muhteşem mimari içeriden ve dışarıdan drone ile görüntülendi. Görüntülerde dev kubbe ve iç süslemeleri görülürken, cami inşaatının neredeyse tamamının bittiği görülüyor. Kadir Gecesi'nde ibadete açılacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk geçtiğimiz hafta yaptığı , "Ana kubbemizin altında bulunuyoruz, sıfırdan 72 metre yükseklikte 34 metre çapında tam ortasında Esma'ül Hüsna'dan 16 tane olduğu, Allah'ımızın güzel isimlerinden 16 tanesini nakşettiğimiz ana kubbe yazımız ve desenimiz. Yazımız ve süslememiz nanoteknoloji ile paslanmaz çelikten üretilip, boşlukta duruyor imajını vermek üzere kubbeden 40 santimetre boşlukta yerine takılmış durumda. Ana kubbemizi taşıyan dört büyük kemerin altında Fetih Suresi'nin tamamı buradaki metrajı 220 metre boyunda. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Fetih Suresi'ni buraya nakşettik. Şu andaki programımızı Kadir Gecesi'nde açılmak için uğraşıyoruz. Takdir Cumhurbaşkanımızın olacaktır" demişti.  

Etiketler: Çamlıca camii, kadir gecesi

 

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