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Çamlıca Camii kubbesine konulan hilal havadan görüntülendi

Çamlıca Camii aleminin üzerindeki hilal törenle yerine konuldu. Hilalin yerine yerleştirilmesi ile alem tamamlanırken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii kubbesine konulan hilal havadan görüntülendi

18 Şubat 2017 18:11
Çamlıca Camii kubbesine konulan hilal havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı. Caminin aleminin üzerine konulan hilal törenle yerine yerleştirildi.

Törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,Çamlıca Camii Derneği Başkanı Ergin Külünk, cami inşaatının personeli katıldı. Törende edilen duanın ardından Alem’in son parçası olan Hilal vinç yardımı ile takıldı. Hilalin yerine yerleştirilmesi havadan drone ile görüntülendi. Hilalin yerine konulmasıyla caminin alemi tamamlanmış oldu.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK ’ALEM’İ ÇAMLICA CAMİİ’NE KONULDU”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çamlıca Cami Derneği Başkanı Ergin Külünk, “6 Ağustos 2013 tarihinde temelini attığımız bu projenin şuanda 4’üncü senesinin içerisindeyiz. Anahtar teslimi olarak değerlendirdiğimiz zaman işimizin yaklaşık yüzde 80’ini tamamladık. Bugün de burada Rabbimiz lütfetti ana kubbemizi kapattık. Kurşunumuzu kapladık ve dünyanın en büyük Alem’i olan 3 metre 12 santim genişliğinde 7 metre 77 santim yüksekliğindeki paslanmaz çelikten mamul ve üzerinde de nanoteknoloji bir uygulamayla altın rengi verilmiş olan ana kubbe Alem’imizin Hilal bölümünü sizlerin şahitleriyle yerine takmış olacağız. Biz 2017 senesi içerisinde camimizi ibadete alayı tasarladık, programladık. Ve ona uygun olarak çalışıyoruz” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Mustafa Biçer

Etiketler: alem, Çamlıca camii, havadan görüntü


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