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Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camii'nin kubbesinin üzerine konulan alem ile taçlandırılması havadan drone ile görüntülendi.

Çamlıca Camiinin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi
Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi - Foto Galeri

08 Şubat 2017 15:06
Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi - Tıkla İzle

Çamlıca Camii'ndeki çalışmalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi. 6 minareli camide kubbenin üzerine yerleştirilen alem, drone ile görüntülendi. Caminin sisler içerisinde kalan silüeti kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Havadan çekilen görüntülerde caminin 6 minaresinin kaba inşaat çalışmaları ve şerefelerinin bittiği görülüyor. Ayrıca caminin genelindeki kaba inşaatın da bittiği görülürken, cami avlusunda ise çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çamlıca Camii içerisinde 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk-İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

 

Etiketler: Çamlıca camii


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