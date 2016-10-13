Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların ağırlandığı bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mücevherat Saat ve Malzemeleri Fuarı "İstanbul Jewelry Show”a altından yapılan Çamlıca Camii maketi damga vurdu. CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda bulunan cami maketinin yapımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı. Yapımında 27 kişinin çalıştığı makette toplamda 233 kilo 680 gram altın, 73 kilo 540 gram gümüş bulunuyor. Altın makette, bin 805 adet 100 gram külçe altın, bin 384 adet 20 gram külçe altın, 75 adet 100 gram külçe gümüş kullanıldı. 1.85 santimetre boyunda, eni 85 santimetre, yüksekliği ise 105 santimetreden oluşan Çamlıca Camii görenlerin ilgi odağı oldu.

Fuara damga vuran makette caminin kubbe, çatı sundurmaları, minare ve şadırvan bölümünde 75 kilo dökme gümüş, minare sütunları, şerefelerinde ve uç alemlerinde 25 kilo dökme altın kullanıldı. Yerli ve yabancı birçok vatandaşın beğenisini kazanan altın maket, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den de tam not aldı. Ayrıca, fuarda bulunan maket sayesinde birçok turist Çamlıca Camii hakkında yetkililerden bilgi alırken, bol bol da fotoğraf çektirdi.

“Çamlıca Cami'nin altından maketi bizi daha da heyecanlandırdı”

Altından yapılan Çamlıca Camii ile ilgili açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İstanbul’a Çamlıca Cami ile asrın mührü vuruldu. Bugün bu fuarda gerçekten altından tam orijinal olarak yapmışlar. Bize birçok defa vatandaşlarımız Çamlıca Cami ne zaman açılacak diye soruyor. Hiç merak etmesinler bu fuarda Çamlıca Cami açılmış durumda. Saf altından yapılmış muazzam bir maket olmuş. Çamlıca Camii’yi bu halinde tamamlanmış olarak görünce daha da heyecanlandık, bizde iple çekerek caminin açılışını bekliyoruz. 2017 yılı Ramazan ayında Cami ibadete açılacak, ama bu maketle heyecan şimdiden bizleri sardı” dedi.

“71 günde 233 kilo saf altın kullanılarak yapıldı”

Altından cami maketi yapan firmanın yurt dışı satış sorumlularından olan Kaan Gözüm, “Fuarlarda bizler sürekli olarak farklı eserler yaparak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu yıla kadar Kız Kulesi, Mısır Piramitleri gibi eserler yaptık. Bu senede bizi ifade eden bir eserle katılmak istedik ve yapımı son aşamasına gelen Çamlıca Cami’nin yapılmasını uygun gördük. Çamlıca Caminin mimarı ve diğer cami çalışanlarıyla irtibata geçtik ve onay aldık. Caminin maketi gecesini gündüzüne kadar 27 tane arkadaşımızın çalışmasıyla 71 günde tamamlandı. Yapımında 233 kilo saf altın kullandık, 75 kilo civarında da saf gümüş kullandık. Cami içerisinde bulunan şadırvanlarda ve diğer kalan her yerinde orijinal birebir maketini yapmaya özen gösterdik. Fuara gelen vatandaşlardan epey bir ilgi çekti. Bizlerce şaheser olan camiyi aynı şekilde yansıtabilmekten dolayı çok mutlu olduk” diye konuştu.

Fuarı ziyarete gelen vatandaşlardan sarraf Köksal Cinal, “Geçen sene de bu fuara altından yapılan araba getirmişlerdi. İstanbul’un simgesi haline gelen bu camiyi bu şekilde güzel bir çalışmayla dünyaya tanıtan ve Osmanlı’nın da figürlerini tanıtan bir firma olduğu için ben kendi adıma çok sevindim” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa