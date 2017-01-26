İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, Çamlıca tepesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, vatandaşlar yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, karın altında çayını yudumlayarak kahvaltısını yaptı. Çamlıca tepesine gelen turistler ise fotoğraf çekilerek, bu güzel anları ölümsüzleştirdi. Karlı havada dolaşan köpeklerin ise oyun oynadıkları görüldü. Öte yandan belediye görevlileri de Çamlıca'daki yaya yollarına tuz atarak vatandaşların kaymaması için tedbir aldı.