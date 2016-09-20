Kaza saat 17.30 sıralarında Aydın-Selçuk karayolu Çamlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan aldığı 12 yolcuyla İzmir’in Selçuk ilçesine giden Hüseyin Kostak (62) yönetimindeki 35 LTD 56 plakalı minibüs, karşıdan gelen Mert Yalçınkaya (22) yönetimindeki 09 AP 671 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

Kazada otomobil sürücüsü Mert Yalçınkaya’nın olay yerinde hayatını kaybederken, 1’si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aydın, Söke, Kuşadası ve Selçuk'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mert Yalçınkaya’nın cenazesi Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı.

Mehmet Barlas

AYDIN