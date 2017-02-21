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Çamur içinde kılınan namaz, ülkeyi en büyük camiye kavuşturdu

Kurban organizasyonu için gittikleri Gine’de, halkın çamur içinde namaz kıldığını gören İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) yetkilileri, cami yaptırmaya karar verdi.

Çamur içinde kılınan namaz, ülkeyi en büyük camiye kavuşturdu

21 Şubat 2017 11:42

Konakri'de 2013 yılında inşasına başlanan 7 bin kişi kapasiteli II. Abdulhamid Han Camii, binlerce kişinin katıldığı törenle hizmete açıldı. 

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de 2013 yılında inşasına başlanan 7 bin kişi kapasiteli II. Abdulhamid Han Camii binlerce kişinin katıldığı törenle hizmete açıldı. 

Törene, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu ve Türkiye'den 180 kişilik bir heyet eşlik etti. Gine Din İşleri Bakanı Abdulkarim Jobari ve Konakri Belediye Başkanı Süleyman Torancalu da açılış törenine katıldı. Gineli binlerce vatandaş, açılış töreni için camiye akın etti.

Caminin yapım kararının 2009 yılında verildiğini ifade eden İDDEF Genel Koordinatörü Mehmet Turan, “Bir kurban için gelmiş olduğumuz Gine’de insanların çamur içinde, hiç tereddüt etmeden secdeye gittiklerini ve ibadete düşkünlüklerini gördük. Biz o zaman bu camiyi yapmaya karar verdik. Osmanlı mimarisinde yapıldı. Gine’de hizmete açtığımız bu camii şerif, ihtisas merkezi ve her gün 3 bin kişiye aş dağıtacağımız merkezimizin tüm Gine halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden olan Gine'de inşa edilen külliye, ülkedeki en büyük İslami kompleks olması ile ayrı bir önem taşıyor. Külliye içerisinde kız ve erkek medresesi, 500 öğrenci kapasiteli ihtisas merkezi, günde 100 kişi kapasiteli sağlık ocağı, üç bin kişi kapasiteli aşevi ve misafirhane de bulunuyor.

Mahmut Ustaosmanoğlu adına başlanan külliye 21 metrekare alan üzerine inşa edildi. Külliye bu alanda ülkenin en büyük ibadethanesi konumunda bulunuyor. Ana bölümü ise II. Abdülhamit Han Camii bin 450 metrekare alandan oluşturuyor. Sarı kubbesi ile Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın mimarisinden esinlenilerek inşa edilen II. Abdulhamid Han Camii'nde 7 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. 

Refik Fidan
 

Etiketler: gine, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu


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