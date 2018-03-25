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Çamur yağdı, milyonlarca arı öldü

Geçtiğimiz günlerde lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'ye bırakmasıyla yağan çamurlu yağmurun ardından Bursa ve farklı vilayetlerde toplu arı ölümleri görüldü.

Çamur yağdı, milyonlarca arı öldü

25 Mart 2018 12:49

Bursalı bal üreticileri, geçtiğimiz günlerde yağan çamurlu yağmurun ardından toplu arı ölümleriyle karşılaştı. Farklı şehirdeki meslektaşlarıyla irtibata geçen arıcılar, aynı ölümlerin başka yerlerde de olduğunu öğrendi. Kovanların önünde öbek öbek arı ölüleriyle karşılaşan arıcılar neye uğradıklarını şaşırdı. Bu ani ölümlerin kendilerini tedirgin ettiğini belirten aracılar, her kovanda yaklaşık bir petek arının öldüğünü söyledi. 

Bu ölümlerin kovanlardaki bütün arılar ölünceye kadar devam etmesinden korktuklarını belirten bal üreticileri, ölen arıları tahlil yapılmak üzere Uludağ Üniversitesine gönderdi. Arcılar, toplu arı ölümlerinin çamurlu yağmur yağdıktan sonra görülmeye başladığını söyledi. 

'İlk defa karşılaştım'

Bursa'da yıllardır arıcılık yapan Mevlüt Güzel, "2 yıldır Cumalıkızık köyünde arıcılık yapıyorum. 70 kovan arım var. Ben böyle toplu arı ölümleriyle ilk defa karşılaşıyorum. Bulunduğum bölge tarım alanlarının olmadığı ve zirai ilaçlarının atılmadığı bölge. Tarım ilacından etkilenip arıların ölmesi imkansız. Çevredeki arıcı arkadaşlarla da irtibat kurduğumda onlarda da toplu arı ölümleri olduğunu öğrendim. Bu ölümler çamur yağdıktan sonra gerçekleşti. Bununla alakası olduğunu düşünüyoruz. Ölen arıları tahlile gönderdik. Gelecek rapora göre sebebini öğreneceğiz. Bu ölümler bizi endişelendirdi" dedi.  

Burak Türker

Etiketler: arı ölümleri

 

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