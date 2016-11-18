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Çamura saplanan bombacı Van’da ölü ele geçirildi

Muş’un Bulanık ilçesinde çamura saplanan bomba yüklü minibüsü infilak ettiren teröristlerden birinin Van’da ölü ele geçirildiği belirtildi.

Çamura saplanan bombacı Vanda ölü ele geçirildi

18 Kasım 2016 13:33

Alınan bilgilere göre, dün Bulanık ilçesinde seyir halindeyken çamura saplanan 4,5 ton bomba yüklü minibüs, PKK’lılar tarafından infilak ettirilmişti. Olayı çok yönlü araştıran jandarma istihbarat ekipleri, aracı infilak ettirip kaçan teröristlerin, Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı ilçesindeki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir kadın terörist ölü olarak ele geçirildi.

3 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı çatışmanın ardından kadın teröristle bağlantısı olan kişilerle ilgili çalışmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Etiketler: Bombacı, terörist


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