Çamurdan kurtarmak istediği otomobilini yaktı

Edinilen bilgiye göre, köyünden Sivas kent merkezine gitmek için yola çıkan Sefa Selvi, toprak yolda yağmurun etkisiyle çamura saplandı. Selvi, otomobilini kurtarmak için motora fazla yüklenince araçta yangın çıktı. Selvi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine varmadan Selvi, aracın motor kısmına su döküp yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı. Yangını söndürmek için kullanılan su toprak zeminin daha da yumuşamasına neden olurken, araç saplandığı yerde biraz daha battı. Araçta yaklaşık 2 bin liralık hasar oluşurken, otomobil saplandığı yerden traktörlerin yardımıyla çıkartıldı.

Arabasının motor bölümünün büyük zarar gördüğünü belirten Selvi, “Köyden geliyordum, yolu boş gördüm ve girdim. Bir süre zorladıktan sonra ise çamura saplandık. Araba ile çamurdan kurtulmak için zorlarken bir anda alev almaya başladı. Ardından ise itfaiyecileri çağırdık onların sıktığı su ile araba tamamen gömüldü. Yaklaşık 2 saattir uğraşıyoruz. Şimdi ise traktör getirdim ve onla çıkaracağız. Arabanın içinde yanık var ve motor bölümü pert resmen. Zorladıkça daha da battı" dedi.

Veysel Korkmaz - Onur Erden