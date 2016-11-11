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Çan Biga yolunda kaza: 1 yaralı

Çan Biga karayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Çan Biga yolunda kaza: 1 yaralı

11 Kasım 2016 11:27

Biga istikametinden Çan İlçesi’ne gelen Ramazan Dalkıran yönetimindeki 10 P 7328 plakalı kamyon, Katrancı, Emeşe köyleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki şarampole uçtu. Aracın özel bir marketler zincirine ait olduğu, Çan’daki marketlere gıda malzemesi götürdüğü öğrenilirken, kazada kamyon hurdaya döndü. Yaralanan kamyon sürücüsü Ramazan Dalkıran, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Güven Şahin
ÇANAKKALE 

Etiketler: Çan Biga karayolu, kaza, yaralı


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