Can Cangök, takımından memnun

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cangök, takımının Afyon kampından memnun olduğunu kaydetti. Cangök, Balıkesir'deki ilk etap çalışmalarının üzerine, Afyon'da kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları eklediklerini ifade ederek, "Allah'a şükür sakatlığımız olmadı. Her geçen gün daha da iyi oluyoruz. Oyuncularımın çalışmasından, bugüne kadar ki hal ve hareketlerinden kulübümüz adına, başta ağabeyleri ve hocaları olarak son derece memnunum. Çalışma tempomuz çok iyi. Herkes işin bilincinde. İmkanlarımız doğrultusunda en iyi kadro ile gayet güzel bir şekilde antrenmanlarımızı tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konaklama ve antrenman sahaları ile ilgili de konuşma yapan Can Cangök "Kamp yaptığımız yer ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışma ortamı çok güzel. Fitness salonunda birkaç eksik alet dışında problemimiz yok. Onlar da 3. etapta çözülecek. Her şey futbolcular adına da bizim adımıza da olumlu ve güzel bir şekilde ilerliyor" dedi.

İlk rakip Payasspor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Balıkesirspor, bugün ilk hazırlık maçını Hatay temsilcisi Payasspor ile oynayacak. Maç ile ilgili açıklama yapan başarılı teknik adam, "Bizim adımıza skor önemli değil, oyuncularımızın 15-20 gün içerisinde ne kazandıkları önemli" açıklamasında bulundu.

Teknik Direktör Cangök, geçtiğimiz sezon yaşadıkları talihsiz sakatlıklarla futbola uzak kalan Oğuz Yılmaz ve Muhammed Ali'yi Payasspor karşısında riske atmayacağını belirterek, ayağında ödem bulunan Bülent Cevahir'in ise son durumuna göre Payasspor karşısında forma giyebileceğini belirtti.

Gerekli şekilde çalışmaları sürdürdüklerini ve yarın ki hazırlık karşılaşmasına hazır olduklarını belirten Cangök, "Oyuncularımıza 40-45 dakika süre verebiliriz. Bazı bölgelerde eksiğimiz olduğu için fazla süre alan da olabilir. Bizim adımıza skor önemli değil. Oyuncuların 15-20 gün içinde ne kazandıkları önemli. Fiziksel olarak şuan olmamız gereken yerdeyiz. İnşallah her geçen gün üzerine koyarak daha iyi bir ortam yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Hüseyin Tokmak