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Can Dündar hakkında flaş gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Can Dündar hakkında flaş gelişme!

17 Ekim 2016 23:32

Terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük "eş genel yayın yönetmenliği" yapan gazeteci Can Dündar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Dündar ve Kızılkaya hakkında “terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, Özgür Gündem Gazetesi’nin 22 Haziran 2016 tarihli nüshasının 7’inci sayfasındaki “HPG eylemleri sürüyor” ve “Bir gerilla yaşamını yitirdi” başlıklı haberlere değinildi. Bu haberlerde terör örgütü PKK’nın alt yapılanmalarından HPG örgütünün gerçekleştirdiği silahlı eylemler ve hayatını kaybeden bir örgüt mensubu ile ilgili açıklamalarına yer verildiği anlatılan iddianamede, “Açıklamanın içeriği ve görseli incelendiğinde örgütün kendi silahlı eylemlerini meşru gösterme ve övmeye yönelik olduğunun değerlendirildiği, örgütün kendi, propagandasını yaptığı böyle bir haberin yayınlanmasının Terörle Mücadele Kanunu’ndan düzenlenen suçlama kapsamına girdiği, eser sahibi belli olmadığından Basın Kanunun gereği sorumlu yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeninin bu haberin yayınlanmasından sorumlu oldukları” anlatıldı.
İddianamede, Can Dündar’ın savunmasının alınamadığı ve zamanaşımı süresi dikkate alınarak bu eksikliğin kovuşturma evresinde giderilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Dündar ve Kızılkaya hakkında hazırlanan iddianame, Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek, ilk duruşma için 22 Aralık 2016 tarihine gün verdi. Mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Can Dündar’ın yurt dışında olup olmadığının ilk duruşma tarihinden önce bildirilmesini istedi. 

Başak Akbulut
İSTANBUL

Etiketler: Can dündar


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