FETÖ operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar’a, İsviçre’de katıldığı bir programda UEDT İsviçre Başkanı Murat Şahin’den tepki geldi. Şahin programda Türkiye karşıtı ifadeler kullanan Can Dündar’a “Sayın Erdoğan’ın Türkiye için yaptıklarını neden anlatmıyorsunuz? Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini neden anlatmadınız” diyerek tepki gösterdi. Dündar ise Murat Şahin’in sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Onları anlattık zaten” dedi. Şahin, Dündar’ın alaycı tavrına karşılık “Siz bir vatan hainisiniz” dedi.