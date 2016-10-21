Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın adliye önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Şahin cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Habip Ergün Celep ile birlikte şikayetçi Yağız Şenkal ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan müşteki Can Dündar’ı avukatları temsil etti.

Duruşmanın başlamasının ardından söz alan tutuklu sanık Murat Şahin’in avukatı, müvekkiline atılı suçlamanın alt ve üst sınırları değerlendirildiğinde ve infaz yasası da dikkate alındığında tutuklu kaldığı sürenin mağduriyetine sebebiyet vereceğini söyledi. Şahin’in avukatı bu nedenle sanık Şahin’in tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti. Sanık Ergün Celep ise iş adamı olduğunu belirterek mağdur olduğunu, bu nedenle beraatini talep ederken, Celep’in avukatı Can Dündar’ın duruşmaya gelerek müşteki sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.

“Sanığın Facebook hesabı incelensin”

Duruşmada söz alan Can Dündar’ın avukatları İstanbul 1’inci Ağır ceza Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararına katılmadıklarını söyleyerek, yargılamanın genişletilmesini talep etti. Avukatlar, Murat Şahin’in, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği günden 3 ay süre öncesine kadar geçen sürede Facebook hesabının incelenerek diğer sanıklarla bağlantısının olup olmadığının tespit edilmesini istediler.

Tek tutuklu sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Şahin’in üzerine atılı suçlamanın niteliği ve delillerin büyük kısmının toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Aralık 2016 tarihine ertelendi.

“Kasten adam öldürmeye teşebbüs” kapsamında tartışılmalı

Mahkeme, davanın 25 Ağustos 2016 tarihinde görülen duruşmasında tutuklu sanık Murat Şahin’e yardım etikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep’in eylemlerinin “kasten adam öldürmeye teşebbüs” kapsamında tartışılması gerektiğine hükmetmişti. Hakim, bu suçlara bakmak ve delillerin tartışılıp değerlendirilmesi görevinin, üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olması nedeniyle görevsizliğe karar vermişti.

Hakim görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Cezaya göndermişti

Kararda, Murat Şahin’in, Can Dündar ve Yağız Şenkal’a yönelik eylemleri nedeniyle 30 yıldan 47 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğini belirtilerek, olayın azmettiricisi oldukları öne sürülen sanıklardan Sabri Boyacı’nın 10 yıldan 18 yıla, Habip Ergün Celep’in ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması ve delillerin tartışılması gerektiğine değinilmişti.

Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı geri göndermişti

Dosyanın gönderildiği İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, dava konusunun “Ağır Ceza statüsüne girmediği” gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararını kaldırarak dosyayı geri göndermişti. Bunun üzerine İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaya yeni bir esas numarası vererek, davanın hiçbir duruşmasına katılmayan müşteki Can Dündar hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılanan Can Dündar, 6 Mayıs 2016 tarihinde, mahkemenin karar arası verdiği esnada, İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydana çıkmıştı. Dündar’ın gazetecilerle konuştuğu esnada, “vatan haini” diye bağıran Murat Şahin isimli şahıs, elindeki silahla iki el ateş etmiş, saldırıda Can Dündar yara almazken, gazeteci Yağız Şenkal bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından, Murat Şahin tutuklanırken, savcılık geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Murat Şahin’in “Kasten yaralama, “Silahla tehdit, “Hakaret”, “6136 sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından toplam 4 yıldan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Şahin'e silah temin ettiği öne sürülen sanık Sabri Boyacı ve azmettirici olduğu öne sürülen Habip Ergün Celep hakkında ise 2 yıl 8'er aydan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Başak Akbulut