Can Dündar'a silahlı saldırı girişimi davasında karar

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik silahlı saldırı girişimine ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Murat Şahin ile Dündar'a yönelik saldırı girişiminde bacağından yaralanan müşteki gazeteci Yağız Şenkal ve Dündar'ın avukatları hazır bulundu. Duruşmada son savunması sorulan sanık Murat Şahin, “Beraatimi istiyorum” dedi.

Söz alan müşteki Yağız Şenkal, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini aktardı.

“Can Dündar'ın cezalandırılmasını istiyorum”

Daha sonra son sözü sorulan sanık Murat Şahin, “Sanık olarak buradayım. Beraatimi istiyorum. Can Dündar'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı eyleminden ötürü cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ruhsatsız silahtan 10 ay hapis, silahlı yaralamadan 4 bin 500 TL

Mahkeme, sanık Murat Şahin'i ruhsatsız silah taşımak suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, bu cezayı 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına indirdi. Mahkeme, sanık Şahin'i gazeteci Yağız Şenkal'ı silahla yaralama suçundan ise 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Kararını açıklayan mahkeme haklarında silahlı yaralamaya teşebbüs suçlarından dava açılan sanıklar Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in bu suçu işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

Gazeteci Yağız Şenkal duruşmadan sonra karara itiraz edeceğini belirterek, “Adliye önünde adam vurmanın bedeli 4 bin 500 TL. Hastane masrafım bile daha çok tuttu” diyerek karara tepki gösterdi.

Olayın geçmişi

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, MİT tırlarına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yargılandığı davanın görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 6 Mayıs 2016'da silahlı saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırı girişiminde Can Dündar yara almazken, olay esnasında gazeteci Yağız Şenkal bacağından yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede saldırgan Murat Şahin'in “Kasten yaralama", “Silahla tehdit, “Hakaret”, “6136 sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından toplam 4 yıldan 11 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İddianamede Şahin'e silah temin ettiği öne sürülen Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in ise 2 yıl 8'er aydan 7'şer yıla kadar hapsi istenmişti.

Yusuf Melikoğlu

