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Can Dündar’ın evini satın alan avukatların FETÖ davasında tahliye

MİT tırlarına ait görüntüleri yayınlaması karşılığında Can Dündar’ın Ankara’daki villasını, fahiş fiyata satın aldıkları öne sürülen avukatların yargılandığı ilk davada mahkeme Sönmez Ahi’nin tahliyesine karar verdi.

Can Dündarın evini satın alan avukatların FETÖ davasında tahliye

16 Şubat 2018 18:55

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sönmez Ahi, Bekir Mustafa Yılmaz, Atilla Tarık Çilekçi ve avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Öksüz ise duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitinin ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar Tarık Çilekçi, Sönmez Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz tahliyelerini talep etti.

Savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tarık Çilekçi ve Bekir Mustafa Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek Sönmez Ahi’nin tahliyesine karar verdi.

 

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