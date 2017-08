Can Gox, İzmir'de konser verecek

Ağustos ayı boyunca İzmir Optimum’da gerçekleştirilecek konserler ile müzik keyfi devam ediyor. Ünlü müzisyenlerin sevenleriyle buluşacağı 'Cumartesi Konserleri’nde kulakların pası siliniyor. Türkiye’nin en güçlü vokallerinden Can Gox, 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da 'Optimum Bahçe’de sevenleri ile buluşacak. Müzik dünyasında Haydar Waits olarak da tanınan Can Gox, Anadolu Blues tarzında yaptığı müzikle kısa sürede büyük beğeni topladı. Caz ve Blues sanatçısı Can Gox, bu hafta sosyal ve kültürel etkinliklerin İzmir’deki adresi Optimum’da hayranları ile hasret giderecek. Farklı sesi ve yorumu ile müzik keyfini zirveye taşıyacak.