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Can Gox, İzmir'de konser verecek

İzmir Optimum’da yaz boyunca muhteşem 'Cumartesi Konserleri' devam ediyor. Ağustos ayı boyunca düzenlenecek olan konserlerde, bu hafta “Kaybedenler Kulubü” filminin soundtrack çalışmasına imza atarak özellikle “My Women” ile müzik dünyası ve sosyal medyada büyük ilgi gören Can Gox sahne alacak.

Can Gox, İzmirde konser verecek

09 Ağustos 2017 10:12

Ağustos ayı boyunca İzmir Optimum’da gerçekleştirilecek konserler ile müzik keyfi devam ediyor. Ünlü müzisyenlerin sevenleriyle buluşacağı 'Cumartesi Konserleri’nde kulakların pası siliniyor. Türkiye’nin en güçlü vokallerinden Can Gox, 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da 'Optimum Bahçe’de sevenleri ile buluşacak. Müzik dünyasında Haydar Waits olarak da tanınan Can Gox, Anadolu Blues tarzında yaptığı müzikle kısa sürede büyük beğeni topladı. Caz ve Blues sanatçısı Can Gox, bu hafta sosyal ve kültürel etkinliklerin İzmir’deki adresi Optimum’da hayranları ile hasret giderecek. Farklı sesi ve yorumu ile müzik keyfini zirveye taşıyacak.


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